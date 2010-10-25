У Сумській області дід убив свою однорічну онуку
09:03, 25 жовтня 2010Новини регіонів
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У стані алкогольного сп’яніння
У Глухівському районі Сумської області 49-річний безробітний вбив свою однорічну онуку.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що чоловік увечері 22 жовтня у власному будинку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заподіяв смертельні тілесні ушкодження своїй однорічній онуці, після чого, з метою приховування злочину, викинув тіло дитини у вигрібну яму.
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