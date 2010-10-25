У Сумській області дід убив свою однорічну онуку

У Глухівському районі Сумської області 49-річний безробітний вбив свою однорічну онуку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що чоловік увечері 22 жовтня у власному будинку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заподіяв смертельні тілесні ушкодження своїй однорічній онуці, після чого, з метою приховування злочину, викинув тіло дитини у вигрібну яму.