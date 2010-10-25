В Алчевську сім'я отруїлася чадним газом

На околиці міста Алчевська Луганської області в дев`ятиповерховому будинку сім`я з трьох чоловік отруїлася чадним газом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Луганській області, 25-річні батьки та їхня 4-річна донька отруїлися продуктами горіння через те, що їхні сусіди з нижнього поверху самовільно встановили газову колонку і підключилися до їх вентиляційного каналу.

Потерпілі з діагнозом «отруєння чадним газом» в стані середньої тяжкості були доставлені в реанімаційне відділення Алчевської міської лікарні.

Стан потерпілих стабільний.