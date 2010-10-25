В Алчевську сім'я отруїлася чадним газом
09:52, 25 жовтня 2010Новини регіонів
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Стан потерпілих стабільний
На околиці міста Алчевська Луганської області в дев`ятиповерховому будинку сім`я з трьох чоловік отруїлася чадним газом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Луганській області, 25-річні батьки та їхня 4-річна донька отруїлися продуктами горіння через те, що їхні сусіди з нижнього поверху самовільно встановили газову колонку і підключилися до їх вентиляційного каналу.
Потерпілі з діагнозом «отруєння чадним газом» в стані середньої тяжкості були доставлені в реанімаційне відділення Алчевської міської лікарні.
Стан потерпілих стабільний.
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