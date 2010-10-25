Дніпропетровщина: міліціонер застрелив школяра

Вночі 23 жовтня у селищі Старовишневецьке Дніпропетровської області працівник міліції був вимушений застосовувати вогнепальну зброю, внаслідок чого одна людина загинула, інша перебуває у лікарні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, дільничний інспектор Синельніківського міськіввіділу міліції Дніпропетровщини заступив на чергування з охорони бюлетенів на територіальній виборчий комісії в селищі Старовишневецьке. Бюлетені зберігалися у приміщенні сільради. Відповідно до інструкції, правоохоронець мав через певний проміжок часу виходити на вулицю та оглядати прилеглу територію.

Під час одного з таких оглядів близько 2-ї години ночі міліціонер вийшов на вулицю і побачив двох старшокласників місцевої школи, які поверталися з дискотеки. Школярі були у нетверезому стані і почали чіплятися до дільничного. Він їм пояснив, що є працівником міліції та несе службу з охорони виборчої комісії. Проте хлопці почали висловлюватися на адресу міліціонера грубою нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою і намагалися зав’язати з ним бійку.

На підставі статей 12 та 15-1 Закону України «Про міліцію» працівник міліції, оцінивши ситуацію, що склалася, попередив нападників, щоб вони не наближалися до нього, оскільки він вимушений буде застосувати вогнепальну зброю. Незважаючи на попередження про можливість застосування зброї, хлопці голосно почали висловлювати наміри щодо заволодіння пістолетом, при цьому правопорушники наближалися до працівника міліції.

Правоохоронець, керуючись статтею 15-1 Закону України «Про міліцію» оголив табельну вогнепальну зброю і зробив два попереджувальних постріли вгору, але нападники не відреагували, висловлюючи при цьому сумнів щодо наявності у пістолеті бойових набоїв, і напали на працівника міліції.

У свою чергу, міліціонер, захищаючись, зробив три постріли по ногах одного з нападників, який наближався спереду, поранивши його. У цей час другий нападник, обхопивши працівника міліції ззаду за тулуб двома руками, намагався вихопити зброю. Дільничний, переклавши пістолет у ліву руку, з-під пахви зробив постріл у бік нападника, спричинивши останньому смертельне вогнепальне поранення.

Про застосування табельної вогнепальної зброї сержант міліції по мобільному телефону одразу повідомив керівництву міськвідділу міліції. Нападник з пораненням ніг був доставлений до Синельниківської центральної міської лікарні. За даними експертизи у крові пораненого 17-річного хлопця виявлено 2 проміле алкоголю.

Працівнику міліції у лікарні також було проведено медичне обстеження на предмет наявності у крові алкоголю і наркотичних речовин. Згідно з попереднім висновком, працівник міліції був тверезим.

За попереднім висновком Синельниківської міжрайонної прокуратури, дії дільничного інспектора міліції щодо застосування табельної вогнепальної зброї визнано правомірними.

До Дніпропетровської області виїхала комісія у складі працівників Інспекції по особовому складу Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України задля об’єктивної оцінки цієї надзвичайної події.