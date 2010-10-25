Знову арештували екс-"головлікаря" Києва Качурову

Співробітники правоохоронних органів затримали екс-начальника Головного управління охорони здоров`я Київської міської держадміністрації (КМДА) Людмилу Качурову.

Про це заявила прес-секретар Управління СБУ в Києві Оксана Лелюк.

За її словами, рішення про затримання екс-чиновниці на два місяці прийняв Печерський районний суд. Відносно Л. Качурової порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 210 Кримінального кодексу України (порушення законодавства про бюджетну систему України).

Нагадаємо, правоохоронні органи вже затримували Л. Качурову в липні. "У результаті оперативного супроводу цієї кримінальної справи управління по боротьбі з економічною злочинністю київської міліції зібрало достатньо матеріалів, для того щоб було порушено кримінальну справу проти начальника Головного управління з питань охорони здоров`я КМДА", - заявляв тоді начальник центру громадських зв`язків ГУ МВС України в місті Києві Володимир Поліщук.

censor.net.ua