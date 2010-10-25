Львівщина: психіатр за хабар видала чоловіку довідку

15:52, 25 жовтня 2010
Новини регіонів
0

Для отримання водійських прав

У Львівській області викрито лікаря клінічної психіатричної лікарні, яка вимагала й отримала 4,8 тис. гривень хабара від місцевого жителя за видачу йому висновку лікарської комісії для отримання посвідчення водія.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter