На Черкащині п'ятикласники знайшли 40 капсул зі ртуттю

Учні п’ятого класу школи села Думанці Черкаського району Черкаської області знайшли у покинутому житловому будинку 37 пластикових капсул зі ртуттю невідомого походження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Черкаській області, загальна вага небезпечної знахідки становить близько 40 грамів.

Згідно з повідомленням, про знахідку в оперативно-диспетчерську службу МНС повідомив директор школи с. Думанці. На місце події терміново виїхали оперативні групи рятувальників і міліції, а також групи радіаційного та хіміко-біологічного захисту Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ МНС.

На місці виявилося, що 10 капсул із 37-и – пусті. Ймовірні місця розливу були обстежені, однак розливів ртуті виявлено не було.

Усі знайдені капсули працівники МНС вилучили для подальшої утилізації.