У Кіровограді госпіталізовано чоловіка з діагнозом “малярія”

11:47, 26 жовтня 2010
Новини регіонів
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Повернувся з Ліберії

Вчора до інфекційного відділення першої міської лікарні Кіровограда було госпіталізовано 22-річного чоловіка з діагнозом “малярія”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС у Кіровоградській області.

Чоловік нещодавно повернувся з Ліберії, де проходив контрактну службу. Про стан хворого не повідомляється.

 

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