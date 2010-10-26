Запоріжжя: загибель диких птахів не зумовлена пташиним грипом

Загибель диких птахів у Запорізькій області, за попередніми даними, викликана не пташиним грипом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

«При проведенні патологоанатомічного розтину загиблого птаха виявлено ураження, характерні для аспергілезу птиці. Патологічних змін, характерних для пташиного грипу, не виявлено», – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що для виключення інфекційних захворювань відібрано патматеріал і направлено в Головне управління Запорізької обласної державної лабораторії ветеринарної медицини і Головне управління Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики і ветсанекспертизи. Лабораторні дослідження тривають.

Фахівці Державної служби ветеринарної медицини провели збір та утилізацію трупів птахів, здійснюють постійний моніторинг ситуації, проводять обстеження птиці в приватних господарствах населення.

За станом на 10:00 25 жовтня нових випадків загибелі птахів на острові Великий Дзендзик не зафіксовано. Ситуація перебуває на постійному контролі Держкомветмедицини.

Нагадаємо, 22 жовтня 2010 року в управління ветеринарної медицини в Бердянську надійшло повідомлення про масову загибель бакланів на острові Великий Дзендзик (Національний природний парк "Приазовський"). На місцях загибелі виявлено близько 1 тисячі трупів бакланів і сріблястої чайки, як недавно загиблих, так і муміфікованих.