На Прикарпатті сім’я отруїлася чадним газом. Про це УНІАН повідомили в головному управлінні МНС в Івано-Франківській області. За наданою інформацією, 25 жовтня до медичних закладів Надвірнянського району з діагнозом «отруєння чадним газом» було госпіталізовано 34-річну жінку та двох її дітей 7 та 10-річного віку, жителів села Молодьків Надвірнянського району. За словами медиків, стан потерпілих середньої тяжкості.

Найімовірніша причина отруєння - порушення правил експлуатації пічного опалення на твердому паливі.