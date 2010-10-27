У Луцьку відкрили студентську поліклініку

У Луцьку відкрили сьогодні студентську поліклініку. Вона функціонуватиме як філія міських поліклінік №. 1 і № 2 та підпорядковуватиметься адміністрації ВНУ імені Лесі Українки й міському управлінню охорони здоров`я. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Загалом, у закладі працюватимуть два лікарі-терапевти, невропатолог, гінеколог та виїзна лабораторія для забору аналізів. Послугами поліклініки можуть скористатися студенти вишу й Коледжу технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Проректор з навчально-виховної роботи Ірина КОНСТАНКЕВИЧ під час урочистостей зазначила: "Відкриття студентської поліклініки є знаковою подією. Ми ще на крок наблизилися до студентства, адже їх здоров`я - це запорука процвітання університету".

Після урочистого розрізання стрічки завідувач новоствореного медичного закладу Наталія СЕНАТОС запросила оглянути приміщення поліклініки: реєстратуру, лабораторію, кабінети сімейного лікаря, терапевта, невропатолога та інші.

Як повідомлялося, 18 жовтня замість відкриття студентської поліклініки у Луцьку відбулася студентська акція протесту. Тоді поліклініку опечатали через припис пожежників та санстанції. Університет погодився з приписами і пообіцяв найближчим часом все виправити.