У Харкові отруїлися 22 відвідувачі одного з міських кафе

У Харкові станом на середину дня 26 жовтня зафіксовано 22 випадки захворювання гострими кишковими інфекціями, які пов’язані із вживанням харчових продуктів у міському кафе «Анжеліка» 22 і 23 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення розміщене на сайті Харківської міськради із посиланням на санепідемстанцію міста. Згідно з повідомленням, усі хворі були госпіталізовані в обласну клінічну інфекційну лікарню. Зараз стан здоров’я усіх хворих – задовільний. Двоє з них були виписані за власним бажанням 25 жовтня. Перші екстрені повідомлення про хворих надійшли до міської СЕС учора, 25 жовтня, о 9.15. За даними епідеміологічного розслідування, хворі вживали страви, які готувалися в кафе 22 і 23 жовтня на відзначення дня народження, весілля і хрестин дитини.

Першими – з 20.00 23 жовтня – “швидку допомогу” почали викликати хворі, які святкували день народження 22 жовтня. Хворі, які брали участь у святкуванні весілля і хрестин почали звертатися до лікарів з 16.00 24 жовтня.

Протягом 25-26 жовтня госпіталізація тривала.

При проведенні епідеміологічного розслідування фахівцями міської та районної санепідемстанцій було встановлено, що харчові продукти виготовлялися працівниками кафе «Анжеліка», а напої і фрукти доставляли замовники банкетів. Для лабораторного дослідження відібрані проби сировини і залишків харчових продуктів, що вживалися в кафе 23 жовтня. Позапланово 25 жовтня лабораторне обстеження пройшли п’ятеро працівників кафе.

Також у приміщеннях кафе фахівцями обласної дезінфекційної станції учора були здійснені дезінфекційні заходи.

За виявлені порушення термінів профілактичних медичних оглядів працівників, недотримання періодичності санітарного мінімуму головний державний санітарний лікар Харкова притягнув директора кафе до адміністративної відповідальності. Зокрема, були винесені постанови головного держсанлікаря міста про застосування фінансової санкції до приватної фірми «Анжеліка» на суму 12,5 тис. грн і вилучення з реалізації продуктів харчування, на які не були надані якісні посвідчення.

Крім того, постановою головного державного санітарного лікаря Фрунзенського району Харкова із 25 жовтня тимчасово заборонене функціонування об’єкту.

Епідеміологічне розслідування триває.