Херсонщина: п'ятеро дітей отруїлися чадним газом
09:34, 27 жовтня 2010Новини регіонів
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Стан - середнього ступеня тяжкості
У с. Семихатки Генічеського району Херсонської області у приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації пічного опалення від отруєння чадним газом постраждало 5 дітей (2002, 2006, 2007, 2008 та 2009 років народження).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до Генічеської центральної районної лікарні.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Херсонській області.
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