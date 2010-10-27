У Києві захворюваність на грип і ГРЗ - нижча епідемпорогу

У Києві рівень захворюваності на грип та інші гострі респіраторні захворювання нижчий від епідемічного порогу на 25,5%/

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Головного управління охорони здоров’я Києва.

Зокрема, за даними фахівців, за минулий тиждень (з 18 по 24 жовтня 2010 року) у столиці зареєстровано 19 тис. 393 хворих на грип та інші ГРЗ, що нижче епідемічного порогу на 25,5%. Епідемічний поріг для 42-го тижня становить 26 тис. 40 хворих. У порівнянні з попереднім 41-м тижнем - з 11 по 17 жовтня 2010 року - захворюваність збільшилась на 1%.

Всього за 42-й тиждень 2010 року в лікувально-профілактичні заклади міста з приводу грипу та інших гострих респіраторних захворювань звернулося 7 тис. 039 дорослих та 12 тис. 354 дітей. Враховуючи, що в загальноосвітніх навчальних закладах розпочались осінні канікули, на поточний тиждень прогнозується зменшення рівня захворюваності на грип та ГРВІ.