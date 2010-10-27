У Кременчуку знайшли відро з ртуттю

26 жовтня в Кременчуку Полтавської області перехожий у районі Свіштовського кладовища знайшов відро з ртуттю.

Про це повідомив журналістам начальник Кременчуцького воєнізованого аварійно-рятівного взводу Валентин ШАФОРОСТ.

За його словами, вчора їм надійшло повідомлення від невідомого по телефону, що він знайшов за зупинкою, яка знаходиться в районі кладовища, 10-літрове відро з ртуттю. Фахівці, які виїхали на місце події, виявили, що відро важить близько 26 кг, ртуть перемішана з грунтом. Скільки небезпечної речовини, встановити не змогли. «Хто й з якою метою залишив його там – невідомо», – сказав В.ШАФОРОСТ.

Рятувальники найближчим часом відвезуть відро з ртуттю до Горлівки Донецької області на утилізацію.