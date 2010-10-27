Львів: маршрутка зіткнулася з трамваєм, постраждало двоє

Вчора, 26 жовтня, о 17 годині у Львові на перехресті проспекту Свободи та вулиці Беренди, водій автобуса “Богдан” не врахував дорожньої обстановки, не надав переваги в русі та скоїв зіткнення з трамваєм 2-го маршруту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями доставлені до Львівської лікарні.