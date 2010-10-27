Львів: маршрутка зіткнулася з трамваєм, постраждало двоє
14:02, 27 жовтня 2010Новини регіонів
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Доставлені до лікарні
Вчора, 26 жовтня, о 17 годині у Львові на перехресті проспекту Свободи та вулиці Беренди, водій автобуса “Богдан” не врахував дорожньої обстановки, не надав переваги в русі та скоїв зіткнення з трамваєм 2-го маршруту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Внаслідок ДТП двоє пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями доставлені до Львівської лікарні.
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