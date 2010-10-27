У центрі Донецька виявили розсипану отруту

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО звинуватив у передвиборній провокації зловмисників, які розсипали в центрі міста отруту для бродячих тварин.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції. «На вулицях Набережна і на бульварі Шевченка розсипана отрута для собак. Це передвиборна провокація проти мене», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. При цьому він уточнив, що отрута для тварин розсипана по межі виборчого округу, де він балотується в мери.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО пообіцяв, що міська влада проведе дослідження отрути, а правоохоронні органи шукатимуть зловмисників.

Мер також не виключив, що провокацію могли здійснити противники проведення в Донецьку матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Крім того, в управлінні міськради по зв`язках з громадськістю запевнили, що комунальні служби ніяк не причетні до розсипання отрути на вулицях міста і зазначили, що поки що ніхто не має в своєму розпорядженні даних - скільки ж тварин від цього постраждало.