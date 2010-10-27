На Вінниччині - два випадки захворювання на хворобу "Лайма"

У Вінницькій області виявлено двоє людей, яким поставлено діагноз хвороба "Лайма".

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 58-річна жителька смт Крижопіль звернулась до лікарні із скаргами на свербіж, припухлість, наявність ерітеми 15х20 см в правій підколінній частині, головний біль, загальну слабкість, підвищення температура тіла до 37,2 градусів.

Жінка була госпіталізована в інфекційне відділення з діагнозом «Бореліоз. Хвороба Лайма».

Під час збору епіданамнезу встановлено, що громадянка була укушена невідомою комахою за місцем проживання - в смт Крижополі.

Ще одна 50-річна громадянка, мешканка с. Глухівці Козятинського району також звернулась за меддопомогою у лікарню з аналогічними скаргами. Вона мала набряк, наявність ерітеми 20х30 см в верхній ділянці правого стегна. Жінка була госпіталізована в інфекційне відділення з діагнозом «Хвороба Лайма».

Під час збору епіданамнезу встановлено, що громадянка помітила на правому стегні 4 кліщів, яких одразу ж видалила самостійно. Укуси кліщів отримала при догляді за домашніми тваринами, при веденні домашнього господарства.

Козятинський район та смт Крижопіль є ензоотичними територіями з хвороби Лайма, де проведена санітарно-освітня робота, зазначили у прес-службі ГУ МНС у Вінницькій області.