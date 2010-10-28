У Тернополі - зростання захворюваності на грип

У Тернополі обмежено проведення масових заходів для учнів молодших класів. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, відповідне рішення прийняла протиепідемічна комісія при міській раді у зв’язку із підвищенням серед дітей захворюваності на грип та ГРВІ. Наразі показник захворюваності на ГРВІ у Тернополі становить 71,84 випадки на 10 тис. населення, тоді як пороговий тижневий показник для міста становить 100,3 випадки на 10 тис. населення.

За даними комісії, зростання захворюваності в порівнянні з минулим тижнем становить 6,8%, з аналогічним періодом минулого року – 8,9%.

Рівень захворюваності серед дітей в порівнянні з минулим тижнем зріс на 8,1%, Приріст захворюваності спостерігається серед двох вікових груп дітей: 1-4 роки та 10-14. Найвищий приріст зафіксовано серед дітей 10-14 років – на 12,5%.

Наразі у школах міста через хворобу відсутні в середньому 7,1% дітей.

Відповідно комісія обмежила до спаду захворюваності проведення для учнів молодших класів спортивних занять на вулиці, а також організацію концертів, святкових ранків, зборів, змагань, конкурсів тощо.

Також комісією зобов’язано навчальні заклади забезпечити щоденний нагляд за станом здоров`я дітей та персоналу, виключити можливість перебування хворих дітей та працівників з ознаками респіраторної інфекції в школах та дитячих дошкільних закладах.

Також обумовлено, що у разі відсутності в окремих класах більше 25-30% учнів керівництво навчального закладу має право самостійно вирішувати питання про закриття окремих класів або груп на карантин.