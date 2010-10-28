Крим: лікарню ім.Семашка підключили до телемедичної мережі

Оператор мобільного зв`язку «МТС Україна» і Міністерство охорони здоров`я Криму підключили республіканську лікарню ім. М.Семашка до телемедичної мережі, побудованої в рамках проекту «Мобільна медицина».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «МТС Україна».

Тепер лікарі та пацієнти цієї лікарні зможуть користуватися можливостями сучасних телекомунікаційних технологій, застосування яких у медицині дозволяє надавати медичну допомогу на якісно новому рівні.

Ця ініціатива реалізується під патронатом Міністерства охорони здоров`я України за підтримки Представництва ООН в Україні.

Побудована телемедична мережа, що об`єднує обласні лікарні та спеціалізовані медичні інститути, дозволяє зробити доступнішою спеціалізовану медичну допомогу, підвищити якість діагностики і швидкість ухвалення рішень, від чого в медицині часто залежить життя пацієнта. На сьогоднішній день телемедична мережа об`єднує Міністерство охорони здоров`я України, Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини в Києві, Донецьку і Закарпатську (м. Ужгород) обласні лікарні, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова, а зараз і Республіканську клінічну лікарню ім. М.Семашка.

Довідка УНІАН. Термін «телемедицина» в 1972 році ввів Доктор Кенет Т.Берд.

Телемедицина – медична практика за допомогою інтерактивних аудіо-відео комунікаційних систем без звичайної фізичної взаємодії лікар-пацієнт. Упровадження телемедицини дозволяє заощадити до 40% витрат на охорону здоров`я. Проект «Мобільна медицина» реалізується компанією МТС спільно з Міністерством охорони здоров`я України за підтримки ООН Представництва в Україні. Мета проекту: зробити доступнішою високоспеціалізовану медичну допомогу для жителів обласних центрів, а також підвищити якість надання медичної допомоги за рахунок покращення діагностики. В основі проекту «Мобільна медицина» - послуга виділеного доступу до інтернету, яку МТС надає на базі фіксованої оптоволоконної мережі МТС, протяжність якої на сьогоднішній день становить більш як 28000 км.

Інвестиції компанії МТС у пілотний етап проекту становлять 1 млн. грн.

Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більше 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 17,99 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного і міжнародного/ міжмісцевого зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах.

Виручка за 2009 рік становила 8,2 млрд. гривень. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія), найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії та країнах СНД.