Київрада ліквідовує ТМО

Київрада прийняла рішення до кінця цього року ліквідувати територіально-медичні об’єднання (ТМО) в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.

За це рішення проголосував 101 зі 106 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

За поясненням керівника Головного управління охорони здоров’я КМДА Раїси МОІСЕЄНКО, робота ТМО була неефективною, а їхнє створення не відповідало нормативно-правовим актам.

«Створення ТМО відбулося у 2007 році. Вони відпрацювали. На жаль, результати, які були нам надані комісією і Київради, і нашою – Головного управління охорони здоров’я, свідчили, що немає підтвердження ефективності їхнього існування. Практично, це зайве використання і так обмежених коштів – це понад 7 млн. грн. щорічно тільки на їхнє утримання», - наголосила Р.МОІСЕЄНКО.

Вона пояснила, що згідно із правовими актами, ТМО можуть створюватися як лікувально-профілактичні заходи, як профільні заклади, а в даному випадку вони були створені як адміністративна структура – додаткова проміжкова між Управлінням охорони здоров’я і безпосередньо лікувально-профілактичними закладами.

Р.МОІСЕЄНКО наголосила, що рішення про ліквідацію ТМО пов’язане зі зміною системи владних повноважень у Києві, зокрема, після ліквідації районних рад.

Вона пояснила, що відтепер поліклініки міста будуть підпорядковуватися районним держадміністраціям, на базі яких є юридичні особи – управління охорони здоров’я або відділи. Передача поліклінік відбувається разом з повним їхнім фінансуванням. Лікарні при цьому будуть підпорядковані Головному управлінню охорони здоров’я КМДА.

За словами Р.МОІСЕЄНКО, цю модель уже презентовано головам райдержадміністрацій та начальникам відповідних управлінь. Вона додала, що єдиний медичний простір для кожної окремої особи буде збережено у зв’язку з тим, що здійснюватиметься єдине фінансування з міського бюджету, і тому все одно, де людина буде лікуватись.

Також керівник управління повідомила, що у ТМО, які ліквідовуються –Старокиївське, Либідське та Лівобережне, - працюють близько 160 осіб. Р.МОІСЕЄНКО запевнила, що всіх їх буде працевлаштовано, оскільки це гарні фахівці. Водночас, вона підкреслила, що одне ТМО Києві залишається – ТМО «Стоматологія», оскільки воно вузького профілю, і створення таких ТМО передбачено законодавством.

При цьому вона не виключила, що у подальшому у Києві може бути створено аналогічні профільні ТМО, наприклад, туберкульозне тощо.