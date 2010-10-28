Черкащина: школяр на «КамАЗі» на смерть збив пішохода
15:47, 28 жовтня 2010Новини регіонів
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Вчора близько 23.00 у селі Ятранівка Уманського району Черкаської області учень 11-го класу місцевої школи за кермом «КамАЗа» скоїв наїзд на пішохода.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Черкаської області, Хлопець з місця пригоди зник, а пішохід від отриманих травм помер на місці.
Вантажівку доставили на спеціальний майданчик тимчасового утримання. Розслідування проводить райвідділ міліції Уманського району.
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