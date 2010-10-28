Черкащина: школяр на «КамАЗі» на смерть збив пішохода

Вчора близько 23.00 у селі Ятранівка Уманського району Черкаської області учень 11-го класу місцевої школи за кермом «КамАЗа» скоїв наїзд на пішохода.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Черкаської області, Хлопець з місця пригоди зник, а пішохід від отриманих травм помер на місці.

Вантажівку доставили на спеціальний майданчик тимчасового утримання. Розслідування проводить райвідділ міліції Уманського району.