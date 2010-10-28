Київ: депутати допоможуть Товариству Червоного Хреста України

Депутати Київської міської ради за власні кошти нададуть благодійну допомогу Товариству Червоного Хреста України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, прохання підтримати товариство оголосив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ сьогодні під час пленарного засідання сесії міської ради.

Як зазначив О.ДОВГИЙ, до Київради звернулася Печерська районна організація Товариства Червоного Хреста України з проханням надати їм допомогу шляхом збору коштів.

«Я знаю, що багато із депутатів Київради вже мають проекти, пов’язані із благодійністю та меценатством. Але переконаний, що ми можемо робити більше. Саме тому я звертаюся до усіх депутатів Київради із проханням відгукнутися на звернення Червоного Хреста та надати посильну допомогу тим, хто її найбільше потребує», – закликав депутатів О.ДОВГИЙ.

Він повідомив, що представники Червоного Хреста передали скриньку для збору коштів, яка протягом десяти днів буде знаходитися у заступника секретаря Київради Миколи КОЛЕСНИКА.

Секретар Київради нагадав, що Червоний Хрест уже понад 90 років у всьому світі піклується про людей, які потребують сторонньої допомоги – самотні люди похилого віку, інваліди, невиліковно хворі, серед яких є і діти. «Переконаний, що будь-який внесок, не залежно від його розміру, буде оцінений тими, хто в опіці Червоного Хреста вбачає для себе останню надію», - сказав О.ДОВГИЙ.