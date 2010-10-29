У Кобеляках відкрили пам'ятник лікарю-костоправу Касьяну

Сьогодні місті Кобеляки Полтавської області відкрили пам`ятник лікарю-костоправу Миколі Касьяну.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті пам`ятника взяли голова Полтавської облдержадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО, народний депутат України Олексій ЛЕЛЮК, а також учні костоправа з Італії, Прилук, Харкова, Москви, Києва. Крім того, в церемонії відкриття пам`ятника взяли участь народний художник України Сейфаддін ГУРБАНОВ, академік Російської академії космонавтики Ігор ГАБЕНКО та ін.

Пам`ятник створив харківський скульптор С.ГУРБАНОВ.

Монумент встановлено в центрі міста.

Мер Кобеляк Олександр ІСИП повідомив, що кошти на спорудження пам`ятника збирали всім районом, з міського бюджету гроші не виділялися.

Довідка УНІАН. М.Касьян проживав в місті Кобеляки Полтавської області, помер у віці 75 років 28 жовтня 2009 року. Родоначальник мануальної терапії, народний лікар СРСР, заслужений лікар України. У 1993 році ім`я М.Касьяна занесли в Книгу рекордів Гіннесу за те, що протягом 1990 року він вправив хребетні диски 41 тис. 251 хворому, серед яких 19 тис. 359 дітей. За життя М.Касьяна тричі подавали на присвоєння звання «Герой України».