Закарпаття: 8-річного хлопчика незаконно вивозили за кордон

У Закарпатті прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного вивезення за кордон 8-річного львів’янина.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомив прес-секретар начальника Мукачівського прикордонного загону майор Едуард СТЕБЛЮК.

За його словами, надвечір 28 жовтня у міжнародному пункті пропуску «Дякове» на українсько-румунському кордоні Мукачівського прикордонного загону прикордонний наряд перевірив документи при виїзді з держави у 39-річної громадянки України. Жінка також подала нотаріально засвідчену згоду рідної матері на вивезення в її супроводі за кордон 8-річного хлопчика Дмитра.

«Проте у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності згоди матері. Під час проведення усного опитування 39-річної громадянки України було помітно її хвилювання та невпевненість у відповідях щодо країни прямування та мети поїздки, а також мети поїздки неповнолітньої дитини з нею», — зауважив Е.СТЕБЛЮК.

Він також додав, що, виходячи з аналізу та оцінки ризику, а також співставлення місця проживання (Львівська обл. Дрогобицький р-н, с. Рихтичі) даних осіб та нелогічним маршрутом прямування до Іспанії, прикордонники прийняли рішення про перевірку у базі даних «Ризик» факту перетину рідної матері дитини кордонів України.

За результатами перевірки стало відомо, що рідна мати 8-річного Дмитра виїхала за кордон ще у липні 2006 року та на територію України не поверталася. Це означає, що згоду на виїзд своєї дитини за кордон рідна мати оформити на території України не могла.

Відтак, за даними Е.СТЕБЛЮКА, у ході проведення повторного опитування жінка зізналася, що рідна мати 8-річного Дмитра є її двоюрідною сестрою і на даний час перебуває в Іспанії. Згоду на вивезення дитини жінка отримала у приватного нотаріуса.

Е.СТЕБЛЮК також повідомив, що хлопчика та супроводжуючу громадянку України повернуто до місця проживання. Матеріали за даним фактом направлені до прокуратури.