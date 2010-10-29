У Харкові відкрили хоспіс

У Харкові відкрилася перша черга відділення паліативної опіки «Хоспіс».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, у церемонії відкриття взяли участь виконувач обов’язків Харківського міського голови, секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС і голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Г.КЕРНЕС підкреслив, що міська рада і облдержадміністрація докладуть всіх зусиль до того, щоб запустити другу чергу хоспісу.

«Я звертаюся до медичного персоналу, який буде тут працювати: найважливіше - це людський фактор. Ми сподіваємося, що ви будете любити свою роботу і піклуватися про пацієнтів», - сказав Г.КЕРНЕС.

Споруду було освячено представниками всіх основних релігійних конфесій, парафіяни яких проживають на території Харкова.

З 2007 року на фінансування проекту відкриття хоспісу з міського бюджету було витрачено 19,1 млн. грн. За рахунок коштів міського бюджету, передбачених для галузі охорони здоров’я, профінансоване придбання медичного устаткування, меблів, інвентарю на суму більш як 1 млн. грн. Крім того, для оснащення хоспісу отримані ліжка, тумбочки тощо у вигляді гуманітарної допомоги на суму понад 234,0 тис. грн.

Довідка УНІАН. Потенційними пацієнтами хоспісу в Харкові можуть бути важкі онкологічні хворі (23 тис. 567 пацієнтів), неврологічні хворі з невиліковною патологією (12 тис. пацієнтів), хворі з важкою судинною патологією (1 тис. 248 пацієнтів), одинокі люди похилого віку з різною тяжкою хронічною патологією (11 тис. 206 пацієнтів).

Економічний ефект, що утвориться за рахунок звільнення непрофільних ліжок стаціонарів, зменшення числа викликів «швидкої допомоги» і дільничних лікарів, становить близько 1,4 млн. грн. на рік.