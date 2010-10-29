Чернігівщина: третю добу у лісі шукають пенсіонерку
16:01, 29 жовтня 2010Новини регіонів
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Пішла по гриби і не повернулась...
На Чернігівщині третю добу тривають пошуки 84-річної пенсіонерки, яка заблукала у лісі.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
За даними управління. 25 жовтня пішла у ліс по гриби і не повернулась мешканка с. Жилин Млинок (Козелецький район), 1926 року народження.
До пошуку жінки залучені місцеві жителі та співробітники Козелецького райвідділу МНС.
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