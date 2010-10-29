Донеччина: бійці МНС врятували у піщаному кар'єрі дівчину й хлопця

У місті Горлівка Донецькій області бійці МНС зняли з прямовисної стіни промислового піщаного кар`єру колишнього Нікітовського ртутного комбінату дівчину й хлопця, які піднялися на висоту 150 м.

Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області. У повідомленні зазначається, що хлопець і дівчина «чомусь вирішили, що, піднявшись на крутий схил, зможуть зробити відмінні фотографії, ентузіазм цієї ідеї заніс їх на висоту 150 метрів, а далі у них почалися проблеми – вниз спускатися страшно, вгору піднятися неможливо». Тому рятувати молодих людей довелося бійцям МНС, які, озброївшись альпіністським спорядженням, виручили з біди переляканих людей.

У МНС зазначили, що подібні випадки, коли рятувальникам доводиться виїжджати на цей об`єкт, відбуваються дуже часто, оскільки багато «шукачів пригод» не розуміють, що промислові об`єкти ніколи не призначалися для розваг, і проводити дозвілля в кар`єрі просто небезпечно для життя.

Як розповів начальник управління цивільного захисту ГУ МНС України в Донецькій області полковник служби цивільного захисту Андрій МОХНЕНКО, «висота спуску цього кар`єру становить близько 400 метрів - це більше, ніж висота 10-поверхового будинку; рельєф поверхні складний навіть для альпіністів». Він підкреслив, що вибратися з кар`єру без альпіністського спорядження неможливо, як і передбачити поведінку шарів грунту, які схильні до осипання. Піднявшись на висоту, людина піддається паніці й втрачає здатність адекватно реагувати на ситуацію, що обов`язково призведе до травми й навіть летального результату», - зазначив А.МОХНЕНКО.