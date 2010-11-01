В Черкаській області відкрито гемодіалізний центр на базі Уманської центральної районної лікарні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління охорони здоров`я Черкаської облдержадміністрації, Центр в Умані було організовано та оснащено найсучаснішим обладнанням у короткий термін – 28 днів. Філія відділення хронічного гемодіалізу обласної лікарні на базі Уманської центральної районної лікарні має 9 діалізних місць. На їх обладнання із обласного бюджету було виділено кошти на суму 750 тис. грн., закуплено медичні меблі на 380 тис. грн. та проводиться закупівля виробів медичного призначення на суму 380 тис. грн.

Шведська фірма “Гамбромед” подарувала для цього відділення медичне обладнання загальною вартістю 1,5 млн. грн. - 5 найсучасніших діалізних апаратів та систему очистки води.

Потреба у відкритті нового відділення виникла з огляду на кількість хворих, що потребують такої спеціалізованої допомоги. Так, в Черкаській області зареєстровано 1400 хворих із хронічною нирковою недостатністю, лікування методом гемодіалізу по області потребує понад 150 осіб, з них одержують лікування методом гемодіалізу 97 пацієнтів.