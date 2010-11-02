Під час хелоуїну хлопці порізали один одного на кладовищі

В Новій Каховці Херсонської області під час святкування хелоуїну на місцевому цвинтарі учні ПТУ порізали один одного.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, ввечері 31 жовтня з міського цвинтаря м. Нова Каховка до міської лікарні доставили 18-річного місцевого жителя з численними колото-різаними ранами грудей та стегна.

Розслідуванням встановлено, що потерпілий з друзями прийшли на цвинтар, щоб відзначати свято хелоуїн. Там вони випили, а потім між хлопцями розпочалася сварка через дівчину. В результаті 16-річний учень ПТУ завдав своєму товаришу 7 ножових поранень.

Нині стан постраждалого тяжкий.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.