Під час хелоуїну хлопці порізали один одного на кладовищі
Інцидент на кладовищі
В Новій Каховці Херсонської області під час святкування хелоуїну на місцевому цвинтарі учні ПТУ порізали один одного.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, ввечері 31 жовтня з міського цвинтаря м. Нова Каховка до міської лікарні доставили 18-річного місцевого жителя з численними колото-різаними ранами грудей та стегна.
Розслідуванням встановлено, що потерпілий з друзями прийшли на цвинтар, щоб відзначати свято хелоуїн. Там вони випили, а потім між хлопцями розпочалася сварка через дівчину. В результаті 16-річний учень ПТУ завдав своєму товаришу 7 ножових поранень.
Нині стан постраждалого тяжкий.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.