У Скадовську на сміттєзвалищі знайшли тіло новонародженого

В Скадовську Херсонської області міліція виявила на сміттєзвалищі тіло новонародженої дитини.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків Управління МВС у Херсонській області, тіло новонародженого хлопчика було виявлено на сміттєзвалищі ще 26 жовтня, але у зв’язку з тим, що особу матері дитини досі не встановлено, міліція звернулася до мешканців області за допомогою в з’ясуванні даної інформації.

Тіло було загорнуте у нічну сорочку та поліетиленовий пакет. Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок удушення.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).