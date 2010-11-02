У Скадовську на сміттєзвалищі знайшли тіло новонародженого
12:03, 02 листопада 2010Новини регіонів
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В Скадовську Херсонської області міліція виявила на сміттєзвалищі тіло новонародженої дитини.
Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків Управління МВС у Херсонській області, тіло новонародженого хлопчика було виявлено на сміттєзвалищі ще 26 жовтня, але у зв’язку з тим, що особу матері дитини досі не встановлено, міліція звернулася до мешканців області за допомогою в з’ясуванні даної інформації.
Тіло було загорнуте у нічну сорочку та поліетиленовий пакет. Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок удушення.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).
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