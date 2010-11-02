Тернопільщина: 19-річний юнак наїхав на підлітків, 1 загинув

У Тернопільській області 19-річний юнак скоїв наїзд на групу підлітків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася 31 жовтня о 22.45 в селі Білобожниця Чортківського району.

19-річний водій автомобіля "Фольксваген-Пассат", за попередніми даними, не вибрав безпечну швидкість руху та скоїв наїзд на 6-х пішоходів, які рухались по проїжджій частині в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП 15-річний хлопець загинув на місці пригоди, ще п`ятеро пішоходів (дві 15-річні дівчинки, 14-річний хлопець та двоє 17-річних юнаків) отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені в Чортківську місцеву лікарню.

За фактом ДТП розпочато розслідування.