Коригування меж санаторію МОЗ в Алупці незаконне

Окружний адміністративний суд Криму визнав незаконним коригування меж протитуберкульозного санаторію імені Боброва Міністерства охорони здоров`я України (Алупка).

«Суд задовольнив позов Сімферопольської міжрайонної природоохоронної прокуратури про визнання протиправним і скасування рішення Алупкінської міської ради, яким було припинено протитуберкульозному санаторію право користування земельною ділянкою площею 11,2 га. Таким чином, незаконне рішення про скасування держакту оздоровниці було анульоване», - говориться в прес-релізі прокуратури Криму, який передано УНІАН.

Раніше Вищий господарський суд України задовольнив касаційне подання прокуратури і скасував рішення, якими були санкціоновані дії алупкінської влади, що зменшили територію санаторію майже на 60%.

Вища касаційна інстанція погодилася з доводами наглядового відомства про відсутність у місцевого органу влади повноважень щодо розпорядження землями оздоровниці МОЗ України і направила справу на новий розгляд, який триває.