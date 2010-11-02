У Києві спостерігається зменшення захворюваності на грип та інші гострі респіраторні захворювання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними Головного управління охорони здоров’я, з 25 до 31 жовтня 2010 року (43-й тиждень) зареєстровано 17 тис. 150 хворих на грип та інші ГРЗ (показник – 61,6 на 10 тис. населення), що нижче епідемічного порогу в 1,6 разів (епідпоріг для цього тижня становить 27 тис. 570 в абсолютних числах та становить 99,1 на 10 тис. населення).

У порівнянні з попереднім періодом (18-24 жовтня), захворюваність зменшилась на 11,7%.

Всього за 43-й тиждень 2010 року в лікувально-профілактичні заклади міста з приводу грипу та інших гострих респіраторних захворювань звернулися 6 тис. 710 дорослих та 10 тис. 440 дітей.

Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління охорони здоров’я Києва, впродовж 18-24 жовтня у столиці було зареєстровано 19 тис. 393 хворих на грип та інші ГРЗ.