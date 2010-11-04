Черкащина: у медицині регіону порушень - на мільйони

КРУ у Черкаській області за 9 місяців цього року у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та культури встановило порушень фінансової дисципліни на суму більш як 19 млн. грн. Також виявлено операції, пов’язані з неефективним витрачанням бюджетних коштів на суму близько 1 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі КРУ у Черкаській області.

В результаті ревізії управлінь праці та соціального захисту населення Черкащини фахівці КРУ встановили фінансових порушень на загальну суму 803 тис. грн.

Значні порушення було допущено при відшкодуванні компенсації перевізникам за пільговий проїзд громадян. Так, через завищення кількості перевезених громадян, які користувалися пільгами, поїздок, які не здійснювалися з причини бездоріжжя та поломки автобусів, а також неврахування зменшення кількості приміських маршрутів, рядом районних управлінь праці було прийнято до оплати завищені розрахунки понесених втрат на суму близько 600 тис грн.

Крім цього, при визначенні сум бюджетних асигнувань на 2010 рік окремими управліннями праці не враховано об`єктивну потребу в коштах на надання житлових субсидій населенню, а також на пільгове перевезення окремих категорій громадян, що призвело до завищення потреби в бюджетних коштах на 185 тис. грн.

За результатами ревізій складено протоколи про адміністративне правопорушення. Про результати перевірок проінформовано правоохоронні органи.