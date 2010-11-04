У Запоріжжі в школі після занять помер 12-річний учень.

Як розповів УНІАН голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Анатолій СИДОРЕНКО, трагедія сталася напередодні ввечері в загальноосвітній школі №75, розташованій у Заводському районі Запоріжжя.

"О 18.41 надійшов виклик до школи, де, за словами представника педколективу, дитина, переодягнувшись після шкільних занять в роздягальні, вийшла з неї, впала і знепритомніла. До моменту прибуття "швидкої" у хлопчика не було дихання і було констатовано зупинку серця. За допомогою всього наявного у "швидкій" устаткування медики здійнювали реанімаційні заходи: штучну вентиляцію легенів, масаж серця, медикаментозні заходи, проте "запустити" серце не вдалося, не було розв’язано ситуацію навіть після приїзду другої бригади - дитячої "швидкої", - розповів А.СИДОРЕНКО.

За даними директора СШ №75 Романа ГОНЧАРЕНКА, померлий хлопчик мав проблеми з серцем, перебував на обліку у кардіолога, у зв`язку з чим був звільнений від занять на уроках фізкультури.

Цю ж інформацію УНІАН підтвердив і голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги А.СИДОРЕНКО, відзначивши при цьому, що причина смерті дитини однозначно буде встановлена лише за результатами розтину, яких на даний момент поки що немає.

Довідка УНІАН. Згідно зі статистичними даними, причина 80% усіх раптових смертей на догоспітальному етапі - фібриляція шлуночку серця. У Запоріжжі з 64 бригад "швидкої" працюючі дефібрилятори мають лише 9.