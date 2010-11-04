Київрада затвердила цільову програму «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» з загальним обсягом фінансування 7,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку цієї програми проголосували сьогодні 106 з 110 зареєстрованих у залі депутатів.

Доповідаючи з цього питання, заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що програма готувалася понад два роки, її розробляло державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» разом з ВАТ «АК «Київводоканал».

Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів держбюджету України в сумі 1,8 млрд. грн., коштів бюджету столиці у сумі 2,5 млрд. грн., коштів «Київводоканалу» - 1,2 млрд. грн., а також коштів інвесторів – 2,3 млрд. грн.

У рамках програми «Питна вода» передбачається забезпечити поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, будівництво нових водопровідних мереж, здійснення реконструкції та ремонту існуючих водопровідних мереж, що сприятиме запобіганню виникнення аварійних ситуацій.

Здійснення передбачених програмою заходів, за словами О.МАЗУРЧАКА, дозволить забезпечити столицю України питною водою належної якості, сприятиме зниженню витрат на експлуатацію систем водопостачання та зменшить в подальшому капітальні вкладення на ремонт водопровідних мереж в житловому господарстві міста.

О.МАЗУРЧАК поінформував, що програма реалізовуватиметься в два етапи. На першому етапі (2011-2012 роки) виконуються невідкладні, найважливіші заходи, які кардинально впливають на стан системи водопостачання, а також заходи, необхідні для підготовки Києва до проведення чемпіонату Євро-2012. На даному етапі передбачається розпочати реконструкцію водоочисних станцій, систем обробки промивних вод; розробити та реалізувати проект переходу на знезараження води гіпохлоритом натрію; припинити використання некондиційних підземних вод у централізованому водопостачанні; розпочати заміну застарілих насосів на станціях; закупити необхідне сучасне обладнання для ремонту і обслуговування мереж; удосконалити систему децентралізованого водопостачання шляхом впровадження установок для очищення води, а також затвердити обгрунтовані тарифи за послуги водопостачання.

На другому етапі (2013-2020 роки) реалізуватимуться заходи з подальшого розвитку системи водопостачання. Зокрема, передбачається завершити реконструкцію водоочисних станцій; запровадити попередню мікрофільтрацію води на Дніпровській водоочисній станції; перейти на комплексні методи знезараження води; впровадити автоматизовану систему управління комплексом водопостачання тощо.

Крім того, О.МАЗУРЧАК повідомив, що на сьогодні окремо розробляється розділ програми, що стосується каналізаційного господарства столиці. Він підкреслив, що це питання настільки важливе для життєдіяльності столиці, що Київрада має приділити йому окрему увагу. Після розробки розділу щодо каналізаційного господарства його буде включено до загальної програми «Питна вода».