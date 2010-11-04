Сьогодні у селі Станишівка на Житомирщині відкрито “Клініку, дружню до молоді”.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті клініки взяли участь представники Житомирської облдержадміністрації, керівництво району, громадськість.

«Клініка, дружня до молоді» функціонуватиме на базі Житомирської центральної районної лікарні.

Клініку, розраховану на кілька десятків молодих пацієнтів, відкрито в рамках співробітництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та уряду України.

Новий заклад покликаний вирішити проблеми ризикової поведінки сучасних підлітків.

Молодим людям, які будуть звертатись до клініки, гарантується повна конфіденційність. У клініці молоді люди зможуть отримати консультацію гінеколога, психолога, підліткового лікаря та дерматолога. Фахівці допоможуть пацієнтам знайти відповідь на будь-яке запитання, пов`язане із психологічними чи фізичними проблемами.

Основний напрямок роботи колективу клініки полягає у популяризації безпечної поведінки та здорового способу життя. Також у центрі будуть проводитись тренінги і надаватись консультації з профілактики ВІЛ/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом, небажаної вагітності, ризикової поведінки: ін’єкційна наркоманія, тютюнокуріння, алкоголізм тощо.

Як повідомлялося, за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на початок вересня цього року в Україні діяли вже 77 “Клінік, дружніх до молоді”, у формі центрів, відділень або кабінетів у різних областях України.