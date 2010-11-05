У Львові пройде міжнародна конференція «Аутизм і суспільство»

У Львові 5-6 листопада пройде міжнародна конференція «Аутизм і суспільство»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, конференція відбуватиметься у рамках українсько-польсько-німецького проекту «Аутизм: Окремо чи разом?», який проводиться за фінансової підтримки Фонду Роберта Боша (Німеччина), Фундації Стефана Баторія (Польща) та за координації ПАУСІ (Україна). Координатором проекту є львівський благодійний фонд взаємодопомоги та захисту дітей з аутизмом «Контакт».

Свою участь у конференції підтвердили посол, повноважний представник віце-міністра МЗС Польщі Анджей БРАЙТЕР, головний дитячий психіатр України Ігор МАРЦЕНКОВСЬКИЙ, вчений-психіатр і правозахисник Семен ГЛУЗМАН, доктор медичних наук, професор, головний лікар клініки дитячої та юнацької психіатрії «Йозефінум» Мішель НОТЕРДАМ (Аугсбург, Німеччина), віце-президент фундації «Синапсис» (Варшава), член адміністративного правління «Аутизм-Європа» Марія ВРОНІШЕВСЬКА, речник осіб з аутизмом у Республіці Польща Марія ЯНКОВСЬКА, віце-президент «Аутизм-В.Баварія», доцент Крістіане НОГЬ, а також інші фахівці у сфері освіти, охорони здоров’я, соціальної опіки та правового захисту України, представники неурядових організацій із Рівненської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Львівської областей, які займаються тематикою аутизму.

«Питання аутизму для нашої громади є соціально актуальним, адже, у нашому місті чимало аутистів. Міська рада не стоїть осторонь цієї теми і всіляко намагається підтримувати ініціативи фахівців з цього питання. Зокрема, цього року за фінансової підтримки управління соціального захисту у Львові реалізовують два соціальні проекти – «Аутизм: окремо чи разом» БФ «Контакт» та «Створення центру денного перебування для дітей з високим рівнем аутизму» - БФ «Відкрите серце», - сказала у коментарі УНІАН керівник управління соціального захисту Львівської міської ради Ольга ЛЕСЮК.