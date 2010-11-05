Запоріжжя: директора санаторію затримали за отримання хабара

Директора комунальної установи Запорізької обласної ради "Мелітопольський дитячий санаторій" затримали за отримання хабара, який він вимагав як платню за працевлаштування.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, "директор даного підприємства був затриманий співробітниками Управління з боротьби з економічною злочинністю Запорізького главку міліції на місці злочину: безпосередньо після отримання 300 євро - суми, яку він вимагав у одного з потенційних претендентів на працевлаштування для вирішення питання з його працевлаштуванням".

Стосовно керівника дитячого санаторію порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара посадовцем, поєднане з вимаганням хабара). Ведеться слідство.