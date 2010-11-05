Запоріжжя: директора санаторію затримали за отримання хабара
Вимагав платню за працевлаштування
Директора комунальної установи Запорізької обласної ради "Мелітопольський дитячий санаторій" затримали за отримання хабара, який він вимагав як платню за працевлаштування.
Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, "директор даного підприємства був затриманий співробітниками Управління з боротьби з економічною злочинністю Запорізького главку міліції на місці злочину: безпосередньо після отримання 300 євро - суми, яку він вимагав у одного з потенційних претендентів на працевлаштування для вирішення питання з його працевлаштуванням".
Стосовно керівника дитячого санаторію порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара посадовцем, поєднане з вимаганням хабара). Ведеться слідство.