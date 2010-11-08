Скільки коштує лікарняний
08:21, 08 листопада 2010Новини регіонів
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Міліція викрила медиків-хабарників
У Шепетівці викрито двох медпрацівників вузлової лікарні станції Шепетівка, котрі зловживаючи своїм службовим становищем, вимагали й брали хабарі.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
Зокрема, виявлено, що терапевт згаданої лікарні, який оцінив листок непрацездатності у 200 гривень. Його колега вимагав та отримав 500 гривень хабара від цілком здорового помічника машиніста потягу за позитивний висновок лікарсько-експертної комісії про стан здоров’я.
Наразі проти медиків хмельницька транспортна прокуратура порушила кримінальні справи за ч.2 ст.368 та ч.1 ст.366 КК України.
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