У Харкові масово отруїлися курсанти

Cеред курсантів Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба виник спалах на гострі кишкові інфекції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, протягом 7 листопада до інфекційного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, що розташований у Харкові, було госпіталізовано 10 курсантів Харківського університету Повітряних Сил та одного курсанта Юридичної академії. Усім хворим було встановлено діагноз: гострий гастроентероколіт з легким перебігом.

З метою нерозповсюдження хвороби серед інших курсантів військовими медиками було ізольовано до медичного пункту університету 29 курсантів, які контактували з хворими.

Епідеміологічне розслідування причин та умов виникнення спалаху, а також комплекс кваліфікованих протиепідемічних заходів проводять фахівці 108-го регіонального санітарно-епідеміологічного загону та лікарі інфекційного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Зокрема, військовими медиками встановлено медичне спостереження за усім, без винятку, особовим складом Харківського університету Повітряних Сил, проводяться заходи з активного виявлення військовослужбовців з ознаками захворювання для подальшої їх ізоляції та госпіталізації, здійснюється бактеріологічне обстеження хворих, які знаходяться на лікуванні, та працівників ТОВ “Івала”, яке організовує харчування військовослужбовців університету. Крім того, з метою виявлення ступеня мікробіологічного забруднення відібрані проби готової їжі та питної води, зроблені змиви на бактерії групи кишкової палички у їдальнях, проводяться інші профілактичні заходи.

Причини спалаху будуть з’ясовані після результатів лабораторних досліджень.