У Києві ліквідують медичне агентство для іноземців

Постійна комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту підтримала ліквідацію КП «Київське муніципальне медичне агентство».

Про це повідомив секретар фракції «Республіка Київ» у Київраді Олексій ДАВИДЕНКО, поінформували УНІАН у прес-службі фракції.

За словами О.ДАВИДЕНКА, Київрада ліквідує підприємство, яке було створене у липні 2009 року для організації медичного туризму, але так і не запрацювало.

«Ліквідація муніципального медичного агентства – підтвердження того, що бізнес-ідея ЧЕРНОВЕЦЬКОГО із заробляння грошей на лікуванні іноземців не спрацювала. Це комунальне підприємство проіснувало «на папері» більше року, але реально так і не розпочало свою роботу, і не надало жодної послуги жодному іноземцю», - зазначив О.ДАВИДЕНКО.

На думку депутата, незважаючи на те, що київські лікарі мають високу кваліфікацію, Київське муніципальне медичне агентство не запрацювало щонайменше через те, що умови перебування у столичних лікарнях «не дотягують» до європейського рівня.

«Ми всі знаємо, в якому стані перебувають наші комунальні лікарні. Невже хтось сподівався, що за перебування у палатах радянського зразка іноземці будуть платити шалені кошти?», - зазначив представник фракції «Республіка Київ».

О.ДАВИДЕНКО підкреслив, що більшість висококваліфікованих лікарів столиці працюють паралельно і в лікарнях, і в приватних клініках. І саме у приватних медичних закладах ті ж лікарі можуть надавати допомогу іноземцям без посередника в особі муніципального медичного агентства.

Депутат повідомив, що комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту також підтримала проекти рішень про ліквідацію іще трьох комунальних підприємств: «Фармбуд», госпрозрахункового центру «Медицина» та госпрозрахункового аптечного інформаційного центру «Інфомед».

Як повідомляв УНІАН, 9 липня 2009 р. Київрада прийняла рішення про створення на базі Інженерного центру експертизи та сертифікації муніципального медичного агентства для надання висококваліфікованої медичної допомоги іноземцям у Києві. Рішенням передбачалась реорганізація Інженерного центру експертизи та сертифікації у Київське муніципальне медичне агентство.

Депутати Київради затвердили статутний фонд новоствореного комунального підприємства у розмірі 10 тис. грн.

Передбачалось, що у проекті будуть задіяні також інші медичні заклади, зокрема, Київський міський центр серця і Київська міська стоматологічна поліклініка.

Планувалось, що медагентство пропонуватиме для іноземців майже удвічі вищі розцінки на операцію, ніж для українських громадян. 50% від цих коштів будуть надходити у спеціальний фонд бюджету Києва, 50% - залишатимуться медустанові, причому 25% з них спрямовуватимуться на дотування лікарів, які працюватимуть в агентстві.