На Житомирщині від ураження електрострумом загинув підліток
17:23, 08 листопада 2010Новини регіонів
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Подробиці з’ясовуються
У Коростишеві Житомирської області внаслідок удару електрострумом загинув 15-річний підліток.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби ГУ МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, подробиці цієї трагедії наразі з’ясовуються.
С.УЛАНОВ додав, що у вихідні дні в області сталися ще дві трагічні події - в суботу до обласного опікового центру було госпіталізовано дворічного хлопчика з селища Чуднів.
У неділю до того ж опікового центру було доставлено 17-річного жителя Новограда-Волинського.
Загалом на Житомирщині за минулий тиждень сталося 14 випадків травматизму, внаслідок яких 11 осіб загинуло та 8 травмовано.
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