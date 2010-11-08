На Житомирщині від ураження електрострумом загинув підліток

У Коростишеві Житомирської області внаслідок удару електрострумом загинув 15-річний підліток.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби ГУ МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, подробиці цієї трагедії наразі з’ясовуються.

С.УЛАНОВ додав, що у вихідні дні в області сталися ще дві трагічні події - в суботу до обласного опікового центру було госпіталізовано дворічного хлопчика з селища Чуднів.

У неділю до того ж опікового центру було доставлено 17-річного жителя Новограда-Волинського.

Загалом на Житомирщині за минулий тиждень сталося 14 випадків травматизму, внаслідок яких 11 осіб загинуло та 8 травмовано.