Чернігівщина: чоловік знайшов у себе вдома 3 кг ртуті

У с. Роїще Чернігівськоїї області у господарчій будівлі власник домогосподарства знайшов майже 3 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, чоловік знайшов ємність 0,5 л із ртуттю. Вага знахідки - близько 2,9 кг.

Ємність вилучили фахівці ГУ МНС України у Чернігівській області для подальшої її утилізації.