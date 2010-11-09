Чернігівщина: чоловік знайшов у себе вдома 3 кг ртуті
10:41, 09 листопада 2010Новини регіонів
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Спеціалісти вилучили
У с. Роїще Чернігівськоїї області у господарчій будівлі власник домогосподарства знайшов майже 3 кг ртуті.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, чоловік знайшов ємність 0,5 л із ртуттю. Вага знахідки - близько 2,9 кг.
Ємність вилучили фахівці ГУ МНС України у Чернігівській області для подальшої її утилізації.
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