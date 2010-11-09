У Донецьку 4 людини отруїлися побутовим газом
14:41, 09 листопада 2010Новини регіонів
0
Через несправність колонки
Вчора о 23.00 у Донецьку у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку через несправність газової колонки від отруєння побутовим газом постраждало 4 людини.
Як повідомляє прес-служба МНС, постраждалих у важкому, середньому і легкому ступенях важкості госпіталізовано до міської лікарні № 4 Донецька.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Донецькій області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter