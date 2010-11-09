У лісі на Київщині рятувальники 7 годин шукали грибників

У лісі на Київщині рятувальники МНС понад сім годин шукали заблукалих грибників.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУМНС у Київській області, 8 листопада о 17 годині 20 хвилин до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Шибене Бородянського району загубились п’ятеро людей, серед яких семирічна дитина. Виявилось, що ще опівдні родина, залишивши автомобіль на дорозі, зайшла у ліс. Тільки о п’ятій годині, коли вже почало сутеніти, занепокоїлась мати однієї з жінок. Саме вона і телефонувала на 101 з Києва. По тривозі було піднято весь особовий склад Бородянського райуправління МНС і направлено в ліс на пошуки. Також були задіяні сім лісничих Клавдієвського держлісгоспу.

Під час одного з дзвінків диспетчери МНС з’ясували, що виявляється раніше, від загальної групи відійшла одна жінка і теж заблукала.

Пошуки тривали вже декілька годин. Для того, щоб зорієнтувати людей в темноті спробували використовували ракетниці, але результату це не дало. Тоді рятувальники зрозуміли, що потрібно значно розширити коло пошуків. Були задіяні працівники МНС Іванківського району.

Приблизно о десятій годині одна з жінок самостійно вийшла на дорогу. А рятувальники перемістили пошуки вже в Іванківський район. Вже там, біля села Леонівка о 2 годині 20 хвилин начальник Бородянського РУ Віктор ГУЛЬЧЕНКО і натрапив на родину. Виснажені люди пройшли більше двадцяти кілометрів. Всіх «горе-грибників» в задовільному стані було доставлено до Києва.