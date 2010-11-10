У Криму санаторій не сплатив 4,5 млн. грн. податків

За матеріалами співробітників податкової міліції ДПІ в м. Ялта порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовцями одного з санаторіїв м. Алушта. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в АРК.

Згідно з повідомленням, у період останніх двох років керівництво санаторію, шляхом невключення до складу валових доходів сум від реалізації нежитлових приміщень, ухилилося від сплати податку на прибуток у сумі близько 4,5 млн. грн.

"Між санаторієм і низкою фізичних і юридичних осіб було укладено договори про пайову участь у капітальному будівництві нежитлових приміщень на території санаторію. Згідно з даними договорів впродовж 2008-2010 рр. на рахунки санаторію було перераховано близько 40 мільйонів гривень. Керівництво санаторію ці гроші до складу валових доходів не включило, чим ухилилося від сплати податку на прибуток у сумі близько 4,5 мільйонів гривень", - повідомили в податковій.

Наразі проводяться заходи, спрямовані на погашення завданих державі збитків. Ведеться слідство.