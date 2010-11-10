На Закарпатті рівень води у річках підвищиться до 3-х метрів

Закарпатські синоптики попереджають про підвищення до 3 метрів рівнів води у річках.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника Закарпатського центру з гідрометеорології Василина БЛОХ.

За її словами, упродовж доби 10-го листопада у Закарпатській області очікуються сильні дощі, місцями грози.

Також, за словами В.БЛОХ, через сильні опади 9-10 листопада на річках області очікується підвищення рівнів води. Так, зокрема, на притоках великих річок очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,5 метра над рівнем нуля; на Тисі на ділянці Рахів-Вилок та в нижній течії Латориці очкується підвищення до 2,5 м.

Крім того, за даними синоптиків, підвищення води до 3 метрів над рівнем посту очікується в ніжній течії річки Боржава, тут також можливий вихід води на заплаву.