Київ: створено комісію з питань розвитку Олександрівської лікарні
15:39, 10 листопада 2010Новини регіонів
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Які перспективи?
У Київській міській держадміністрації створено тимчасову комісію з визначення перспектив розвитку Олександрівської клінічної лікарні.
Про це йдеться у розпорядженні № 911 від 5 листопада, текст якого є у розпорядженні УНІАН.
Згідно з документом, комісії доручено здійснити перевірку Олександрівської лікарні і у місячний термін надати Київському міському голові пропозиції щодо шляхів подальшого її розвитку.
Комісію, до складу якої увійшли 27 осіб, очолив заступник голови КМДА Олександр МЕЩЕРЯКОВ.
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