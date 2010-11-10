Київ: створено комісію з питань розвитку Олександрівської лікарні

У Київській міській держадміністрації створено тимчасову комісію з визначення перспектив розвитку Олександрівської клінічної лікарні.

Про це йдеться у розпорядженні № 911 від 5 листопада, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, комісії доручено здійснити перевірку Олександрівської лікарні і у місячний термін надати Київському міському голові пропозиції щодо шляхів подальшого її розвитку.

Комісію, до складу якої увійшли 27 осіб, очолив заступник голови КМДА Олександр МЕЩЕРЯКОВ.