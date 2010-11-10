6-річний хлопчик помер, вдавившись льодяником

У селі Довжок Шаргородського району Вінницької області помер 6-річний хлопчик, вдавившись льодяником.

Про це УНІАН повідомили в УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, першокласник, повертаючись зі школи, зайшов у магазин і купив льодяник з іграшкою. Коли хлопчик вдома їв цукерку, то нею подавився і підійшов за допомогою до бабусі, яка у цей час була вдома. Він показав, що йому погано, при цьому говорити школяр не міг. Бабуся викликала «швидку» і побігла до сусідів по допомогу. Сусіди поклали дитину до свого автомобіля і поїхали назустріч машині «швидкої допомоги». До медиків дитина потрапила вже мертвою. Лікарі лише констатували смерть школяра від механічної асфіксії.